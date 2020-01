Luca Argentero e Myriam Catania, la verità dietro al divorzio (Di lunedì 20 gennaio 2020) A distanza di anni dalla fine del matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania, ancora in tanti si domandano perché siano lasciati. Apparsi sempre innamorati e complici, la notizia della rottura sembrò arrivare come un fulmine a ciel sereno. Sposati nel 2007, i due attori hanno messo fine alla loro storia d’amore ufficialmente nel 2016. E solo un anno dopo, entrambi trovano l’amore con altri rispettivi partner. Eppure il dubbio resta: perché Luca Argentero e Myriam Catania si sono lasciati? A rivelare i veri motivi dopo la rottura, nel 2017 anno della sua prima gravidanza, ci pensò la stessa ex moglie, che divulgò alla stampa il perché della separazione. Luca Argentero e Myriam Catania: la verità dietro la rottura “Siamo stati felici per molti anni, ma ora l’amore è diventato stima e ci sentiamo di rado”. Rivelò alla stampa l’attrice figlia ... velvetgossip

