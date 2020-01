LIVE Sport, DIRETTA 20 gennaio: Berrettini e Federer vincono facile, Sinner, Fognini, Travaglia e Giustino fermati dalla pioggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 20 gennaio: orari e programma 9.25 TENNIS – Arriva conferma, da EuroSport, che tutti i match ancora da disputare (outdoor) sono stati cancellati. Pertanto, Sinner, Fognini, Travaglia e Giustino non torneranno in campo quest’oggi. 9.20 TENNIS – Fabio Fognini salvato dalla pioggia? Chissà…Di fatto, a Melbourne, per la prima giornata degli Australian Open 2020, si è giocato poco. L’arrivo della perturbazione in terra australiana ha reso impossibile ai tennisti continuare a giocare sui campi outdoor e quindi tutto è rinviato a domani (probabilmente). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.18 TENNIS – Jannik Sinner è stato fermato a pochi punti dalla vittoria nel primo turno degli Australian Open di tennis, con il suo match interrotto dalla pioggia dopo due ore e sedici minuti di ... oasport

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Juventus-Parma 2-1 LE FOTO Doppietta di Cristiano Ronaldo #juveparma juventusfc Cristiano 1913parmaca… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In campo #JuventusParma DIRETTA LIVE e FOTO juventusfc 1913parmacalcio SerieATIM #ANSA… - sportli26181512 : Calciomercato, tutte le trattative e le notizie LIVE del 20 gennaio: Si apre una settimana importante per il mercat… -