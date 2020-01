LIVE Sport, DIRETTA 20 gennaio: Berrettini e Federer vincono facile, out Caruso. Luca Bigi capitano dell’Italrugby (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 20 gennaio: orari e programma 12.15 RUGBY – Sarà Luca Bigi il capitano dell’Italia al Sei Nazioni 2020. 10.59 TENNIS – Il greco Stefanos Tsitsipas elimina l’azzurro Salvatore Caruso con il netto score di 6-0 6-2 6-3. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.58 TENNIS – Nel torneo femminile Asheigh Barty (Australia) rimonta e batte Lesia Tsurenko (Ucraina) per 5-7 6-1 6-1. 10.15 TENNIS – Continuano alla spicciolata i match sui tre campi coperti: nel torneo femminile la statunitense Caty McNally elimina l’australiana Samantha Stosur con un perentorio 6-1 6-4. 9.25 TENNIS – Arriva la conferma, da EuroSport, che tutti i match ancora da disputare (outdoor) sono stati cancellati. Pertanto, Sinner, Fognini, Travaglia e Giustino non torneranno in campo ... oasport

giuseppe_leanza : 'Presentazione Sei Nazioni 2020' #live #G.Leanza/SCATTO #photonews #sixnations #2020 #sport #rugby #today… - sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn, 79 milioni di ore di streaming in Italia: domina il calcio: DAZN, il primo servizio internazi… - ansacalciosport : Serie A: Juventus-Parma 2-1 LE FOTO Doppietta di Cristiano Ronaldo. Cornelius aveva momentaneamente riportato la g… -