L’Italia delle disuguaglianze: l’1% ha lo stesso patrimonio del 70% della popolazione più povera – I dati Oxfam (Di lunedì 20 gennaio 2020) La proporzione è nota, ma rileggere i numeri ha un altro effetto. Soprattutto perché la tendenza che definiscono è sempre più netta. In vista del World economic forum di Davos, Oxfam ha pubblicato il suo rapporto sulle diseguaglianze: Time to care, il titolo. Le 2153 persone più ricche del pianeta hanno un patrimonio totale di 2 019 miliardi di dollari, una ricchezza che è superiore a quella dei 4,6 miliardi di persone più povere sulla Terra, ossia il 60% della popolazione mondiale. Nel suo rapporto Oxfam cerca di riprendere casi diversi per rendere ancora più visibile questo divario. Un esempio è quello delle donne africane: mettendo insieme la ricchezza di tutte le donne di questo continente si raggiunge una ricchezza che è sufficiente per arrivare a quella dei 22 uomini più ricchi del mondo. I dati sulla diseguaglianza in Italia e il coefficiente di ... open.online

matteosalvinimi : Il PD delle tasse pensa ai banchieri, la Lega pensa a commercianti, artigiani, partite IVA: sono loro che hanno fat… - sole24ore : L’Italia delle disuguaglianze: 3 miliardari più ricchi di 6 milioni di poveri - LegaSalvini : #Salvini: Il PD delle tasse pensa ai banchieri, la Lega pensa a commercianti, artigiani, partite IVA: sono loro che… -