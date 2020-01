Liliana Segre, ovazione di 2mila studenti a Milano per la senatrice a vita. Azzolina: “La scuola è la sua scorta” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Standing ovation e tanto affetto per Liliana Segre al teatro degli Arcimboldi di Milano, dove ha incontrato gli studenti in vista del 20esimo anniversario della Giornata della Memoria. La senatrice a vita ha parlato a oltre 2mila ragazzi, insieme alla ministra per l’Istruzione, Lucia Azzolina. Ad accoglierla, gli applausi e le scritte “Scudo all’odio è l’amore” e “Grazie mille”. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione figli della Shoah. “Mi dispiace da matti avere 90 anni e avere così pochi anni davanti. La vita mi piace moltissimo, anche se gli odiatori mi augurano la morte ogni giorno” ha detto Segre dal palco. “‘vita’ è una parola importantissima che non va dimenticata mai, perché non si torna mai indietro. Non bisogna perdere mai un minuto di questa straordinaria emozione che è la nostra ... ilfattoquotidiano

