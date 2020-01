Liliana Segre incontra gli studenti a Milano: “Rinunciare alla vendetta mi ha reso libera” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Duemila studenti in piedi hanno accolto Liliana Segre tra gli applausi al Teatro degli Arcimboldi di Milano: l’incontro, organizzato dall’Associaizone “Figli della Shoah”, anticipa le celebrazioni per la Giornata della Memoria, il prossimo 27 gennaio. “Nei campi di concentramento mi ero nutrita di odio e di vendetta – ha detto la senatrice a vita ai ragazzi – ma poi capii che non ero come quegli assassini, non avrei mai potuto uccidere nessuno. E da quel momento sono diventata quella donna libera e di pace che sono anche adesso”. Agli studenti ha raccontato la sua storia con grande delicatezza e lucidità: l’esclusione dalla scuola in seconda elementare nel 1938 per via delle leggi razziali, la fuga con il padre in Svizzera; e poi il carcere, la deportazione dal binario 21 della Stazione Centrale di Milano (ora Memoriale della Shoah) la ... ilfattoquotidiano

fanpage : 'A me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti anche se gli odiatori ogni giorno m… - Corriere : Liliana Segre agli Arcimboldi di Milano con oltre duemila studenti: «Siamo noi la sua scorta» - fattoquotidiano : Liliana Segre incontra gli studenti a Milano: “Rinunciare alla vendetta mi ha reso libera” -