Libia, l’Ue pronta a far ripartire l’operazione Sophia. Borrell: “Rispetterà leggi del mare”. Di Maio: “Serva solo a bloccare il flusso di armi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’operazione Sophia nel Mediterraneo tornerà, ma “rifocalizzata” sul monitoraggio dell’embargo delle armi Onu in Libia. Lo ha annunciato l’Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, che al termine del Consiglio Esteri dell’Unione europea ha annunciato che “c’è stata la volontà politica” di tutti i 28 rappresentanti per l’impiego, oltre che delle navi di EunavFor Med, di satelliti, e altri strumenti. “Nessuno è stato contrario, ma sarà il Comitato per la politica e sicurezza (Cops), a decidere” anche sulla questione che crea maggiori contrasti in seno all’Europa, quella sui compiti della missione, in particolar modo sulla possibilità o meno di impiegare nuovamente i mezzi anche per operazioni di salvataggio in mare. “Stiamo parlando di una missione che deve fermare l’ingresso delle armi in ... ilfattoquotidiano

