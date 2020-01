Libia, l’Ue pensa di ripotenziare la missione Sophia nel Mediterraneo. Di Maio: “Serva solo a garantire l’embargo sulle armi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Far rivivere la missione Sophia, quasi totalmente depotenziata a marzo 2019, con la funzione principale di pattugliamento per far rispettare l’embargo sulle armi in Libia. È questo uno dei principali temi in discussione al Consiglio Esteri dell’Unione europea, al quale partecipano i ministri dei 28 Paesi membri. “Penso che dovrebbe essere fatta rivivere”, ha dichiarato l’Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, che al summit ha presentato anche una proposta per una missione europea di salvaguardia del cessate il fuoco, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Un’eventualità alla quale sembra essere aperta anche l’Italia, ma senza conferire alle navi di EunavFor Med le stesse competenze di intervento in soccorso dei migranti in mare che avevano in passato. Deve “essere smontata e rimontata in maniera diversa, deve ... ilfattoquotidiano

