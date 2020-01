Levante a Sanremo 2020 con Tikibombom e il nuovo album Magmamemoria MMXX (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo il concerto al Mediolanum Forum di Assago, Levante a Sanremo 2020 con Tikibombom promette un debutto che farà discutere. Il brano sarà inserito nella nuova versione dell'album che sarà rilasciato il 7 febbraio prossimo e conterrà anche le registrazioni del concerto meneghino. Tikibombom è un invito ad accogliere la diversità come ricchezza. Del brano, che sarà in gara al Festival di Sanremo a cominciare dal 4 febbraio, Levante ha raccontato: "È una lettera rassicurante per dire che la diversità è ricchezza. Canto di chi resta indietro ma anche di chi vuole rimanerci, gli ultimi con orgoglio, quelli che si sentono poco capiti, messi in disparte ma si sanno fare forza". Chi è Levante Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone il 23 maggio del 1987. Rimane in Sicilia fino all'età di 14 anni, ma nel 2001 si trasferisce con la famiglia a Torino, a seguito ... optimaitalia

