“L'Emilia è bianca dentro. Le Sardine saranno decisive”, dice Cofferati (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'Emilia-Romagna? “È votata a coniugare gli interessi contrapposti, a negoziarli sempre. È una regione riformista ante litteram”. Lo sostiene Sergio Cofferati, l'ex leader della Cgil ed ex sindaco di Bologna che nel 2004 riconsegno il capoluogo Emiliano alla sinistra dopo la parentesi di centrodestra che nel 1999 conquistò il Comune con Guazzaloca, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Secondo Cofferati, l'Emilia è come se fosse rosso solo esternamente, nell'involucro, ma invece profondamente bianca dentro, ma aggiunge l'ex sindaco ed ex leader del sindacato rosso, “Salvini non è Guazzaloca, perché non c'è visione alternativa della società ma solo voglia di rendere la pariglia”. “Un assetto muscolare e nient'altro”, dunque, anche se “non c'è dubbio che Salvini abbia un popolo”, pur tuttavia Cofferati dubita che “quel popolo sia connesso in una rete, stia insieme condividendo i ... agi

fattoquotidiano : SERGIO COFFERATI “L’Emilia è bianca dentro. Sardine saranno decisive” @antonellocapor2 #edicola #FattoQuotidiano… - tam_della : Dispetato pure lui #Cofferati, con l'acqua alla gola viene riesumato dalla naftalina ..... #senzavergogna… - fisco24_info : “L'Emilia è bianca dentro. Le Sardine saranno decisive”: L'Emilia-Romagna? “È votata a coniugare gli interessi cont… -