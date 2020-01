Leggere come raccogliere e altre 99 storie: il nuovo libro di Marcolongo è un viaggio all’origine delle parole. Per dare anche un nome alle emozioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Verbi, aggettivi, sostantivi: 99 vocaboli da scoprire, dalle loro origini alla loro evoluzione nel corso dei secoli. E’ l’affascinante viaggio alla ricerca del significato originario delle parole per decifrare la realtà che ci circonda dentro Alla fonte delle parole. 99 etimologie che ci parlano di noi (Mondadori, 288 pagg, 18 euro), il nuovo lavoro di Andrea Marcolongo, che già ci aveva fatto appassionare alla Lingua geniale (il greco) e a La misura eroica, il mitico viaggio degli Argonauti. Il criterio utilizzato dall’autrice per selezionare i 99 lemmi è essenzialmente uno: il suo gusto personale. A dimostrazione del fatto che i lettori non troveranno un preciso ordine alfabetico da seguire, ma potranno iniziare a Leggere gli etimi a seconda della curiosità che proveranno in quel momento. Nominare la realtà significa sottrarsi alla confusione. Un atto, questo, ... ilfattoquotidiano

