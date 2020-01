Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con Dov’è prima del nuovo album (Di martedì 21 gennaio 2020) Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con il brano Dov'è, in gara nella categoria dei Campioni. Il gruppo festeggia più di 20 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dalla formazione della band, nel 1999, da quando si è imposta nella scena pop/rock italiana conquistando le classifiche radiofoniche con singoli cantati da ogni generazione. Il 2020 coincide con il ritorno de Le Vibrazioni al Festival della Canzone Italiana: il gruppo con Francesco Sarcina alla voce, porta sul palco del Teatro Ariston il brano Dov'è, che anticipa un album. Le Vibrazioni a Sanremo 2020 Tra i 24 Big del Festival di Sanremo, Le Vibrazioni sono in gara con il brano inedito Dov'è. per il gruppo di Francesco Sarcina non si tratta della prima apparizione sul palco del Teatro Ariston: Le Vibrazioni hanno partecipato al Festival nel 2005 con la canzone Ovunque Andrò nella categoria Gruppi, e nel 2018 con la ... optimaitalia

