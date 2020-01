Le sardine si moltiplicano ma ora devono trovare un’identità politica precisa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uno dei meriti di Matteo Salvini in Emilia-Romagna, prima ancora di sapere come andranno le elezioni del 26 gennaio, è stato quello di riavvicinare molte persone alla politica. Non tanto i suoi elettori, che in un momento in cui i sondaggi danno la Lega al 30% a livello nazionale sono già abbastanza coinvolti politicamente. Quanto piuttosto le opposizioni, che di fronte all’onda verde sono tornate a farsi vedere e sentire nelle piazze, anche per smontare la pretesa salviniana di avere un qualche mandato plebiscitario da parte degli italiani tutti. Mattia Santori (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) La grande mobilitazione antileghista italiana è stata anche e soprattutto merito delle sardine, che con poco o nulla hanno portato nelle piazze ormai milioni di persone, sommando le centinaia di eventi che ci sono stati negli ultimi due mesi in tutta ... wired

antocalderone : Le sardine si moltiplicano ma ora devono trovare un’identità politica precisa - rizzina2005 : RT @PetrazzuoloF: Le #Sardine avevano prenotato #Bibbiano prevedendo che #Salvini ci avrebbe sciacallato. Fa nulla se per legge i partiti s… - luca6860845651 : RT @PetrazzuoloF: Le #Sardine avevano prenotato #Bibbiano prevedendo che #Salvini ci avrebbe sciacallato. Fa nulla se per legge i partiti s… -