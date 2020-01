Le Sardine sfidano la Lega: confermata la manifestazione a Bibbiano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Presenza confermata per le Sardine a Bibbiano, dove dunque si incroceranno con Matteo Salvini giovedì prossimo, nel paese al centro dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' su presunte irregolarità nell'affido di minori. Il movimento anti-sovranista, a cui è stata assegnata un'altra piazza rispetto a quella 'contesa' con la Lega ha voluto confrontarsi con i cittadini della Val D'Enza prima di decidere se fare l'evento. Il sì è arrivato in serata dopo un'assemblea pubblica tra gli esponenti del movimento e gli abitanti del paese reggiano, oltre 300 persone, tenuta nel cinema Metropolis a Bibbiano. Presente anche il leader delle Sardine Mattia Santori: i cittadini hanno dato il via libera alla manifestazione del movimento con un lungo applauso. Dunque giovedì 23 gennaio, Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni saranno in piazza della Repubblica, di fronte al ... agi

