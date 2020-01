Le prime pagine sportive di oggi, lunedì 20 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) I quotidiani sportivi italiani di oggi, lunedì 20 gennaio, trattano in prima pagina i risultate della ventesima giornata di Serie A. Battendo per 2-1 il Parma con due gol di Cristiano Ronaldo la Juventus ha rafforzato il primo posto in classifica. Ha ora un vantaggio di quattro punti sull’Inter, che ha invece pareggiato per 1-1 a Lecce, dopo essere stata in vantaggio per 1-0. Nel pomeriggio di domenica il Milan ha ottenuto una vittoria in casa contro l’Udinese per 3-2, con un gol di Ante Rebic al terzo minuto di recupero. Rebic, anche autore del primo gol, è stato tra i migliori in campo insieme all’esterno sinistro Theo Hernandez, peraltro autore di un gran gol al volo di sinistro. Il Milan di Stefano Pioli ha ora 28 punti in classifica, come il Parma, settimo, a due punti dalla sesta posizione. Altro risultato commentato in prima pagina è la vittoria della ... ilveggente

