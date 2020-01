Lazio – L’incredibile decisione di Lotito, il presidente chiede soldi ai tifosi: il motivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Claudio Lotito chiede i danni ai tifosi responsabili di saluti nazisti durante la partita di Europa League dello scorso 3 ottobre contro il Rennes. In data 10 gennaio il presidente della Lazio ha inviato una lettera alle persone coinvolte sottolineando come, in occasione della sfida al Rennes, “i controllori della Uefa presenti allo stadio hanno segnalato e documentato con filmati che all’84° minuto alcune dozzine di tifosi della Lazio siti in curva nord, nei settori 48b e 49b, hanno più volte esposto saluti considerati nazisti, rimanendo in quella posizione per alcuni secondi”. Per questo la Lazio fu sanzionata dall’Uefa con una multa da 20 mila euro, la chiusura della curva nord per la partita con il Cluj e la chiusura dell’intero stadio per un’altra gara, pena quest’ultima sospesa con la condizionale. “Dai filmati eseguiti dagli ... calcioweb.eu

