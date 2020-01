Lazio, lettera ai tifosi che hanno fatto il saluto romano per chiedere i danni: “50mila euro” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Avevano fatto il saluto romano durante la partita di Europa League contro il Rennes del 3 ottobre scorso, provocando la chiusura della Curva Nord dell’Olimpico per la gara successiva. Ora si sono visti recapitare a casa una lettera in cui la loro squadra, la Lazio, chiede i danni, ovvero 50mila euro. Dopo l’episodio – che aveva portato l’Uefa ad aprire un procedimento disciplinare contro la società biancoceleste – il presidente Claudio Lotito aveva annunciato: “Chi ha sbagliato pagherà”. Così è stato: oltre a chiedere i danni, la Lazio ha anche sospeso l’abbonamento dei tifosi individuati come responsabili per le prossime tre partite. Nella lettera, datata 10 gennaio, si legge che “dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati ... ilfattoquotidiano

