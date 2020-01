Lavoro in provincia di Salerno, le previsioni della Cciaa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche se le imprese continuano a registrare difficoltà nel trovare i profili richiesti, ci sono buone notizie nel mondo dell’occupazione secondo i numeri che arrivano dal report sul Lavoro relativo al mese di gennaio 2020, reso noto stamani dalla Camera di Commercio di Salerno. Secondo quanto emerge dall’analisi del sistema informativo Excelsior, realizzata da Unioncamere e ANPAL, che offre un monitoraggio delle previsioni occupazionali delle imprese private dell’industria e dei servizi, risultano in crescita, rispetto a gennaio 2019, sia il numero delle imprese che assumono che si attesta ora a 3.210 unità, mentre sono 5.760 le entrate programmate dalle imprese per gennaio 2020 in provincia di Salerno, 670 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno (+11,6%); nella regione sono 31.100 e complessivamente in Italia circa 462.000. Nel ... anteprima24

nicolettagiust1 : @parallelecinico @marcobelinelli Magari è una manager fighissima con un lavoro che voi vi sognate laggiù in provincia. - luca_lammerding : RT @Giulia_Petesi: Per favore aiutatemi, anche solo con un RT. Mi chiamo Giulia, abito in provincia di Milano e CERCO URGENTEMENTE LAVORO i… - BreathKeepGoing : RT @Giulia_Petesi: Per favore aiutatemi, anche solo con un RT. Mi chiamo Giulia, abito in provincia di Milano e CERCO URGENTEMENTE LAVORO i… -