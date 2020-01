L’arma finale: Lucia Borgonzoni scatena cagnolini contro Bonaccini (Di lunedì 20 gennaio 2020) cagnolini contro Bonaccini. Lucia Borgonzoni spara l’Arma finale in questa ultima settimana di campagna elettorale pubblicando sulla sua pagina facebook “Un saluto da Holly” e sostenendo che il suo concorrente “è allergico a cagnolini e gattini, pensa che sia ridicolo parlarne”. Wow, gliele ha cantate! E non solo: l’asso nella manica di Lucia Borgonzoni potrebbe anche essere quindi un gattino. Stefano Bonaccini però pare non essersi accorto del pericolo e sulla sua pagina facebook ha intrepidamente risposto: Cara Lucia, io ho un bellissimo cane, si chiama Romeo, ed ho avuto bellissimi gatti da quando ero bambino. Il punto non è amare gli animali, ci mancherebbe altro, ma avere qualcosa da dire sull’ Emilia-Romagna, piuttosto che postare solo foto di animali, di cibo, o mentre sei in compagnia della tua balia, che ti ha completamente sostituito in ... nextquotidiano

