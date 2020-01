La Turris vola, 4-1 al Ladispoli: il racconto del match (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Continua l’inarrestabile corsa della Turris, che gioca una gara a tratti macchinosa e meno brillante ma riesce comunque ad imporsi per 4-1, frutto di un grande cinismo nei momenti decisivi. Di seguito il racconto della gara. Il Ladispoli, ultimo in classifica, non viene a fare la vittima sacrificale ed anzi, sono proprio gli ospiti a dare un primo scossone al match con la traversa colpita da Ramazzi all’ottavo minuto. Gol mancato, gol subito: la dura legge del calcio premia la Turris che quattro minuti dopo si trova avanti con il gol di Alma, che sfrutta al meglio una giocata di Celiento infilando Salvato col piattone. I ritmi si abbassano, con la Turris che prova a controllare un Ladispoli per niente rinunciatario dopo lo svantaggio. Nel finale si fa notare Longo, che prima di testa e poi in acrobazia, non trova il gol ... anteprima24

