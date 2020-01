La tentazione delle Sardine, flash mob al Papeete ‘di Salvini’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elezioni regionali, le Sardine pensano a un ultimo grande flash mob al Papeete Beach di Milano Marittima, il bagno ‘di Matteo Salvini’. Le Sardine starebbero pensando di chiudere le manifestazioni pre voto in Emilia Romagna con un flash mob al Papeete Beach. Si tratta dello stabilimento venuto alla ribalta la scorsa estate, quando l’allora vicepremier Matteo Salvini teneva banco e innescava una crisi di governo proprio tra gli ombrelloni e i tavolini del bagno di Milano Marittima. Sardine, ipotesi flash mob al Papeete Beach Al momento quella a disposizione della stampa è un’indiscrezione, una voce accreditata da una fonte vicina al movimento. Non c’è nulla di ufficiale ma la sensazione è che il movimento abbia intenzione di chiudere con i fuochi d’artificio la lotta per l’Emilia Romagna. In effetti nel corso delle ultime settimane lo ... newsmondo

