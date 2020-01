La storia della donna che si è data fuoco davanti al tribunale dei minori a Mestre (Di lunedì 20 gennaio 2020) La donna che si è data fuoco stamane sulla scalinata che porta all’ingresso del tribunale dei minori di Mestre aveva accanto a sé un cartello, scritto in un italiano stentato. Nel messaggio si fa riferimento all’affidamento della figlia Sofia e al marito. Quest’ultimo risiederebbe nel trevigiano. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria. La storia della donna che si è data fuoco davanti al tribunale dei minori a Mestre Il cartello che aveva con sé la donna che stamani si è data fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre fa esplicito riferimento al marito, “un tipo di padre che ha violentato l’infanzia della sua bambina”. La giovane ustionata è di origini marocchine. “Ha fatto il massimo – si legge sempre nel cartello – per allontanare la ... nextquotidiano

