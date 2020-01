La scelta di Giulio Raselli è Giulia, Giovanna reagisce male: gesto mai visto prima (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giulio Raselli ha, finalmente, compiuto la sua scelta e il suo cuore l’ha condotto verso Giulia D’Urso. La ragazza è stata felicissima nell’accogliere la decisione, sta di fatto che gli ha risposto con un bel si. Ad ogni modo, prima di questo momento idilliaco è accaduto un vero caos quando il tronista ha informato Giovanna di non essere la predestinata. Quest’ultima ha avuto una reazione molto pesante che ha spinto Raselli a compiere un gesto molto scortese nei suoi confronti. Giovanna capisce di non essere la scelta Come di consueto, la puntata della scelta è incominciata con l’ingresso in studio di tronista e corteggiatrici. Dopo poco tempo sono andati in onda i best moments vissuti con entrambe e le ultime esterne effettuate prima del grande giorno. A seguito di tali messe in onda, la padrona di casa è passata al momento della scelta di Giulio Raselli ... kontrokultura

