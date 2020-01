La rivoluzione del 5G, spiegata in un video da Wired Usa (Di lunedì 20 gennaio 2020) C’è un’esperienza molto più trasversale di altre che accomuna milioni di persone nel mondo: il lamentarsi per le connessioni lente. Bisogna ammettere che, rispetto a qualche anno fa, grandi progressi sono stati fatti: ma il meglio deve ancora venire, ad esempio sul fronte del 5G. Le tecnologie e gli standard di quinta generazione potrebbero disvelare nuovi mondi (o, per chi si accontenta: niente più buffering durante la visione delle serie o delle partite sui dispositivi mobili). In questo video, la senior editor di Wired Usa Arielle Pardes spiega perché il 5G ci aiuterà a valorizzare al meglio tante cose, tra le quali l’auto autonoma, i droni, l’Internet of Things e anche gli headset per la realtà virtuale (belli ma non hanno mai sfondato). Esiste però anche un importante tema infrastrutturale, spiega la giornalista: ecco perché ci vogliono anni prima di ... wired

