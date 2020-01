La rivolta cattolica che fa tremare Macron (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nell’ultimo mese e mezzo, la Francia ha vissuto la mobilitazione di massa dei movimenti contro la riforma delle pensioni che ha letteralmente bloccato il trasporto pubblico del Paese. Il 2018 invece era stato l’anno dei gilet gialli, che avevano iniziato le proteste contro l’Eliseo a causa degli aumenti previsti che avrebbero colpito principalmente la fascia medio-bassa del Paese. Adesso, un nuovo fronte di protesta a guida cattolica sta scendendo in strada, con una manifestazione che, ai dati della prefettura e come riportato da Le Monde, avrebbe raccolto oltre 41 mila partecipanti. Le proteste, che nascono a seguito della proposta di modifica della legislazione francese riguardante la fecondità assistita che si aprirebbe anche in parte alle coppie omosessuali, gettano nuove ombre sull’esecutivo guidato da Edouard Philippe, sempre più nell’occhio del ... it.insideover

ANNAMARIABIASI1 : RT @MaurilioVitto: @Francesco_Tokyo @La_manina__ Ricordo che l'accusa di deicidio rivolta agli ebrei dalla chiesa cattolica venne rimossa s… - MaurilioVitto : @Francesco_Tokyo @La_manina__ Ricordo che l'accusa di deicidio rivolta agli ebrei dalla chiesa cattolica venne rimo… - laVitaCattolica : CIVIDALE - Una serata per celebrare l’inossidabile attualità della cultura degli antichi, rivolta a tutta la cittad… -