La ricetta di Alessandra Spisni degli gnocchetti di ricotta con radicchio, La prova del cuoco 20 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ottima la ricetta di oggi di Alessandra Spsini per le nuove ricette La prova del cuoco, la ricetta degli gnocchetti di ricotta con radicchio, una vera delizia per tutti. L’impasto fatto con farina e ricotta e avremo i nostri gnocchi morbidi da condire con una salsa speciale, non semplice radicchio saltato in padella. Come sempre le ricette di Alessandra Spisni ci insegnano molto in cucina, soprattutto la semplicità. Di seguito le dosi per gli ingredienti degli gnocchi con la ricotta e radicchio della Spisni, i passaggi per ottenere un ottimo primo piatto. LA ricetta degli GNOCCHI DI ricotta DI Alessandra Spisni – RICETTE LA prova DEL CUOCO Ingredienti – Per l’impasto: 500 g di ricotta, 100 g di farina, 1 uova – Per il condimento: 500 g di radicchio tardivo, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaio di farina, 1 filetto di acciuga sott’oli, 1 bicchiere di ... ultimenotizieflash

zazoomblog : Alessandra Spisni prepara i biscotti bicolore la ricetta dolce La prova del cuoco del 15 gennaio 2020 -… - zazoomblog : Alessandra Spisni prepara i biscotti bicolore la ricetta dolce La prova del cuoco del 15 gennaio 2020 -… - valentina_mulas : @alessandra_ursi Ricetta! -