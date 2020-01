La Pupa e il Secchione e Viceversa: ecco cosa accadrà nella terza puntata (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa: domani sera su Italia 1 torna il docureality a sfondo antropologico condotto da Paolo Ruffini. La terza puntata regalerà tante emozioni e una nuova coppia di Viceversa, quella formata da Sandra Maestri e Marco Sarra. Andiamo con ordine. Esattamente come settimana scorsa la puntata si aprirà con le coppie rimaste in gara che affronteranno un nuovo Ripensamento. Questa volta saranno i secchioni a scegliere se cambiare le proprie partner e con chi. Ovviamente i cambi non faranno piacere a tutti. Successivamente, come anticipato in apertura, entrerà una nuova coppia formata dall’agronoma Sandra Maestri (34 anni di Codigoro – Ferrara) e il modello Marco Sarra (26 anni di Novara). La puntata continuerà con nuove prove: la Tg, con ospite Giampiero Mughini, che misurerà la capacità dei concorrenti di condurre un telegiornale; la Fattoria, ... trendit

