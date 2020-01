La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni e ospiti della puntata del 21 gennaio su Italia 1 (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa gli ospiti della terza puntata in onda martedì 21 gennaio su Italia 1. Arriva una nuova coppia. Il docu-reality La Pupa e il Secchione e Viceversa, continua la sua corsa con la terza puntata. L’appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa è per martedì 21 gennaio alle 21:15 circa, in prima serata su Italia 1 dove vedremo l’ingresso di una nuova coppia formata dal pupo Marco Sarra e dalla secchiona Sandra Maestri. La squadra non cambia, Paolo Ruffini avrà sempre il compito di raccontare questo scontro tra mondi diversi e opposti composto da pupi, pupe, secchioni e Secchione. Al suo fianco ci sarà la Pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. La Pupa e il Secchione e Viceversa ospiti e anticipazioni della seconda puntata Tra gli ospiti della puntata in onda martedì 21 gennaio su Italia 1, troveremo: Barbara Alberti, Giampiero ... dituttounpop

CiprianiFranci : RT @SpettacoliNEWS: #LaPupaEIlsecchioneEViceversa: nel corso della terza puntata, in onda martedì 21 gennaio, l’ingresso di una nuova coppi… - Noovyis : (“Barbara Alberti a La Pupa e il Secchione”: scintille assicurate. Ma c’è anche un altro colpo di scena) Playhitmu… - tuttotv_info : La Pupa e il Secchione e Viceversa, puntata del 21 gennaio 2020 » -