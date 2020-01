La protesta del grillino Ciampolillo: «Sospendo i pagamenti al Movimento, finché non vengo ascoltato» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il senatore del M5S Alfonso Ciampolillo non ci sta. Parallelamente al lavoro dei provibiri del Movimento che stanno per esprimersi sulle mancate restituzioni della quota dello stipendio da parlamentare dovuta secondo lo statuto pentastellato, Ciampolillo lancia la sua provocazione con una lettera con una lettera aperta intitolata Salviamo insieme il Movimento. «Cari amici – scrive Ciampolillo – Vi scrivo per informarvi di aver sospeso i pagamenti dal mese di ottobre 2018 (quelli di luglio, agosto e settembre 2018, sebbene non risultanti dal sito, sono stati regolarmente corrisposti). Tale sospensione è stata da me effettuata quale forma di protesta interna. Tutte le battaglie per cui il M5S ha chiesto il voto in Puglia sono state abbandonate dai governi Conte 1 e Conte 2 e, ancor di più, dai rappresentanti del Movimento nazionale e regionale: TAP, Xylella, Ilva, ... open.online

