La paura viaggia sul tortellino

Ecco, ce l'ha fatta. Non ha la faccia del condannato in attesa di giudizio, ma del lupo che sente l'odore del sangue: "Per la libertà sono pronto alla prigione". Chi l'avrebbe mai detto che qui a San Giovanni in Persiceto, uno di quei paesotti che evocano Peppone e Don Camillo, che uno come Salvini avrebbe usato proprio le parole di Guareschi per suggellare la scena finale di questo teatro dell'assurdo: un presunto sequestratore di anime che si accusa per intercettare il senso comune. E per liberare l'Emilia dalla sinistra, come se questa terra fosse essa stessa una "prigione".Il bar alla destra del palco ha già le frappe dell'imminente carnevale. Di fronte seicento persone applaudono, "Matteo, Matteo". Poco più in là, nella piazza accanto ci sono trecento sardine, autoconvocatesi ...

