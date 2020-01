La moglie di George Orwell voleva che facesse sesso con una ex due volte l’anno: lo rivela una lettera (Di lunedì 20 gennaio 2020) La moglie di George Orwell voleva che facesse sesso con una ex due volte l’anno: lo rivela una lettera La vita privata e sentimentale George Orwell si arricchisce di un altro tassello, che secondo i biografi potrebbe cambiare il modo in cui leggiamo e comprendiamo l’opera del famoso scrittore britannico, offrendoci un quadro più preciso delle donne che aveva al suo fianco e che hanno influenzato la sua carriera letteraria. Come riportato dal Times, infatti, una serie di circa trenta lettere è stata scoperta e acquistata dal figlio adottivo di Orwell, Richard Horatio Blair, che ha deciso di donarle a un archivio di Londra. George Orwell, autore di 1984 e La fattoria degli animali, è uno dei maggiori scrittori britannici del ventesimo secolo. Le lettere recentemente scoperte contengono uno scambio epistolare tra lo scrittore e Brenda Salkeld, con cui lo scrittore aveva avuto ... tpi

zazoomnews : George Clooney in crisi con la moglie Amal non ce la fa più “Colpa di…” - #George #Clooney #crisi #moglie #“Colpa - GDS_it : È crisi fra #GeorgeClooney e la moglie: 'Amal è stanca del suo brutto carattere' - Egosintonico : RT @_DAGOSPIA_: LA DURA VITA DELLA MOGLIE DI GEORGE CLOONEY - AMAL È STANCA DEL CARATTERACCIO DEL DIVO -