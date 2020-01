La Libia non è mai cambiata, Roma promuova la pace fra le tribù (Di lunedì 20 gennaio 2020) Negli ultimi mesi siamo stati più ciecamente preoccupati dei tanti migranti che avrebbero potuto “conquistare” l’Italia rispetto a chi stava in effetti conquistando la Libia. Il nostro Paese nella bolla nazional-populista di Salvini ha così perso terreno in Nord-Africa. Ha insomma perduto quella centralità nell’essere considerato un “interlocutore irrinunciabile” nello scacchiere geopolitico della quarta sponda. Altri attori sono oggi pienamente in campo: in primis Russia e Turchia, seguiti da Egitto, Emirati, Arabia Saudita, Francia e Gran Bretagna.Ma forse per noi non tutto è perduto.Va da sé che l’Italia non possa permettersi il lusso di abbandonare la Libia a se stessa o ad altri senza individuare una propria “terza via” mediterranea. Un posizionamento storico, talvolta tacciato erroneamente ... huffingtonpost

