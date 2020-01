La lettera araba sul profilo Twitter di Giorgia Meloni: cosa significa? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sul profilo Twitter di Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d’Italia, proprio accanto al suo nome, compare una lettera araba dal curioso significato. Quali sono le ragioni che hanno portato la leader politica a utilizzare un simbolo molto distante dalla sua cultura di appartenenza? È infatti risaputo che la deputata non è una simpatizzante delle culture medio-orientali, come ha più volte dimostrato, tanto da attaccare anche il Museo egizio di Torino accusandolo di fare solo pubblicità in arabo e di attuare un razzismo al contario. Giorgia Meloni e la lettera araba su Twitter La lettera araba sul profilo Twitter della Meloni è il “nun” che cela un forte significato. Si tratta dell’iniziale di “Nassarah”, ossia Nazareno, e nel corso della storia era utilizzata per esprimere l’odio anti-cristiano e per bollare gli “infedeli” nella cultura ... notizie

