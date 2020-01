La Lazio chiede 50mila euro di risarcimento ai tifosi protagonisti dei saluti romani contro il Rennes (Di lunedì 20 gennaio 2020) Era il 3 ottobre del 2019. Allo stadio Olimpico di Roma si disputava il match di europa League tra i padroni di casa della Lazio e i francesi del Rennes. A un certo punto, dal lato Curva Nord, alcuni benpensanti hanno alzato il bracco destro al cielo a mo’ di saluto romano. Insomma, la classica apologia di fascismo che, ancora oggi, impera negli stadi italiani. La Uefa ha deciso di squalificare quel settore e ora il club di Claudio Lotito vuole passare all’incasso, inviando una lettera ai responsabili con la richiesta di un risarcimento da 50mila euro. LEGGI ANCHE > Roma e Milan si dissociano dalla campagna contro il razzismo della Lega di A con le tre scimmie Si tratta anche di una provocazione per dimostrare come il club biancoceleste si stia attivando per combattere quelle frange di resistenza destrorsa all’interno della propria tifoseria. Prima della lettera, ... giornalettismo

