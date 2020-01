La Lazio chiede 50mila euro di danni ai suoi tifosi per i saluti nazisti (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Lazio chiede i danni. Il club di Lotito va allo scontro totale con le frange estreme dei suoi tifosi, e chiede 50mila euro “ad alcune dozzine” di supporter della Curva Nord ritenuti responsabili di aver effettuato “saluti nazisti” per “alcuni secondi” durante la gara del 3 ottobre scorso allo stadio Olimpico contro il Rennes, match di europa League. L’episodio aveva portato alla squalifica del settore laziale per un turno e una multa alla società di 20mila euro. La richiesta di risarcimento, nero su bianco e con la firma del presidente Claudio Lotito, è stata inviata tramite una lettera. “I controllori della Uefa presenti – si legge – hanno segnalato e documentato con filmati” i fatti. Per questo la società si rivolge direttamente al tifoso: “Dai filmati e dalle indagini di Polizia conseguenti è emerso che lei si ... ilnapolista

