LA Guerra È Finita seconda puntata. Da lunedì 20 gennaio 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. La Guerra è Finita seconda puntata: trama e anticipazioni 20 gennaio 2020 I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un'azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa di desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che, forse, aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e, tra alcuni di loro, nascono degli affetti.

