La guerra è finita: le anticipazioni della seconda puntata stasera su Rai 1 (Di lunedì 20 gennaio 2020) La guerra è finita: le anticipazioni della seconda puntata stasera su Rai 1 Questa sera, lunedì 20 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda la seconda puntata di La guerra è finita, la nuova fiction in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con protagonisti Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco. La fiction, totalmente girata nella provincia di Reggio Emilia, è ambientata nell’Italia post Liberazione e racconta la storia di un popolo che, dopo aver vissuto anni di orrore, guerra e Olocausto, si rialza e ritrova la sua umanità. Nell’Italia post Liberazione le strade di Davide e Giulia si incrociano: lui è un marito alla ricerca di sua moglie e suo figlio, deportati mentre lui era via nel corso della guerra, mentre Giulia è la figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, quindi una donna in cerca di riscatto. I due, grazie all’aiuto ... tpi

MarcoMercalli : @papaverorosa @sbonaccini istituzioni antifasciste ma di cosa stai parlando?Terra dei fratelli Cervi e dei fratelli… - tuttotv_info : La guerra è finita, anticipazioni e trama, seconda puntata, lunedì 20 gennaio 2020 » - Adelchi16 : RT @CinziaFufy74: @sbonaccini È anche la terra chiamata 'TRIANGOLO DELLA MORTE', a causa delle stragi commesse dai partigiani. Soprattutto… -