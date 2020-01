La guerra è finita anticipazioni: trama terza puntata del 27 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) anticipazioni La guerra è finita, penultima puntata: i tormenti di Davide La prima puntata de La guerra è finita andata in onda lunedì scorso ha riscosso un buon successo: è stata seguita da 4.778.000 telespettatori pari al 21% di share. Stasera va in onda la seconda puntata e lunedi 27 gennaio, giornata della Memoria, la terza. Cosa accadrà nella terza puntata de La guerra è finita? La miniserie in quattro puntate diretta da Michele Soavi racconta la storia di un uomo e una donna, Davide e Giulia, interpretati da Michele Riondino e Isabella Ragonese, che dopo la Seconda guerra Mondiale uniscono le proprie forze per aiutare i bambini sopravvissuti ai campi di concentramento. Davide è alla disperata ricerca della moglie e del figlioletto deportati due anni prima. Intanto si affeziona a Giovanni, un bambino che ha perso la parola durante la prigionia. Giulia è la figlia di un ... lanostratv

