La guerra è finita, anticipazioni trama seconda puntata della fiction di Rai 1 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo il successo di pubblico della scorsa settimana con oltre 4 milioni e 700mila telespettatori, lunedì 20 gennaio alle 21.25 Rai 1 trasmette la seconda puntata della fiction La guerra è finita con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco, Andrea Bosca, Carmine Buschini. La guerra è finita, anticipazioni trama seconda puntata I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa a desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro iniziano a nascere i primi affetti. La guerra è finita, parlano i protagonisti La mini-serie, quattro puntate prodotte da Palomar per la regia di ... tvzap.kataweb

MaryEspo1926 : RT @carlopalomar: Stasera alle 21.25 su @RaiUno la seconda puntata de “La Guerra è Finita”. #laguerraèfinita Una storia italiana (e realme… - TheHotCorn_ : INTERVISTE | Sandro Petraglia: «#LaGuerraèFinita? Racconta il passato, ma guarda al presente...». Lo sceneggiatore… - Tata27011 : RT @carlopalomar: Stasera alle 21.25 su @RaiUno la seconda puntata de “La Guerra è Finita”. #laguerraèfinita Una storia italiana (e realme… -