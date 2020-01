La grande bufala del bacio tra Cristiano Ronaldo e Dybala: un chiarimento doveroso (Di lunedì 20 gennaio 2020) In queste ore sui social si sta ricondividendo un’immagine in cui si nota Cristiano Ronaldo e Dybala che si baciano dopo l’esultanza del 2 a 1 siglato dal portoghese con assist del 10 bianconero. Sembra effettivamente che i due calciatori bianconeri si stiano scambiando questo gesto così affettuoso, ma avvenuto chiaramente in modo fortuito. Eppure rivedendo invece le immagini dell’esultanza, non sembra assolutamente che il bacio avvenga. Spesso, quando si tende ad estrapolare una foto da un video, questa può essere travisata, in base alla prospettiva. Precisazioni sul finto bacio tra Cristiano Ronaldo e Dybala Dal video si nota infatti come ci sia un incrocio di teste tra Cristiano Ronaldo e Dybala, effettivamente i due si guardano e si abbracciano durante l’esultanza, ma non avviene il bacio. Probabilmente si sono incrociati i due nasi, proprio perché troppo ravvicinati e questo può ... bufale

SimoneSalazzari : SDENG fotonico! Grande @marattin Il Seminatore d'Odio padano è la più grande bufala degli ultimi decenni. Il null… - PaolaTacconi : RT @Cristoforo_P: L'incredibile durata delle bufale più clamorose, getta un'ombra inquietante sulla credibilità dei media nell'epoca della… - Cristoforo_P : L'incredibile durata delle bufale più clamorose, getta un'ombra inquietante sulla credibilità dei media nell'epoca… -