La Gen Z alle porte del futuro: tra dubbi, incertezze e tanta voglia di cambiare le cose – Il report (Di lunedì 20 gennaio 2020) Partecipano di più ad attività extrascolastiche, rendono al massimo quando hanno una forte interazione con compagni e docenti. Crescono in coesione, sicurezza e fiducia se i professori gli assegnano mansioni e responsabilità. Ma hanno ancora forti dubbi sul proprio futuro. Sono alcune delle evidenze emerse dalla Ricerca Teens’ Voice. I giovani tra passato, presente e futuro condotta dall’Università La Sapienza di Roma e Il Salone dello studente Campus Orienta. Una ricerca sui valori e le aspettative della generazione dei Millennial e della Generazione Z (soprattutto la seconda) in relazione ai loro principali ambiti di riferimento: scuola, società, lavoro. Svolta su un campione di 12 città tra Nord, Centro e Sud Italia durante i saloni dello studente Campus Orienta 2018/2019, il campione comprende 1.097 studenti fra i 17 e i 22 anni, per la maggior parte iscritti al ... open.online

maurods2010 : RT @cgilnazionale: “Un piano per gli investimenti che coniughi il rilancio economico del Paese con la lotta alle disuguaglianze” L’interv… - CarmelinaCarmi : RT @cgilnazionale: “Un piano per gli investimenti che coniughi il rilancio economico del Paese con la lotta alle disuguaglianze” L’interv… - EuropeDirectVen : RT @VenetoAgricoltu: ALLA RICERCA DEL CARBONIO PERDUTO. Quali strategie l’agricoltura può e deve adottare per far fronte alle nuove sfide a… -