La dieta anti-freddo (che è anche anti-influenza) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (foto: Pixabay) Per affrontare il freddo, e la stagione dell’influenza, ci vogliono kiwi, yogurt e fagioli. Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, suggerisce come affrontare l’inverno a tavola con una dieta anti-gelo, in attesa del picco di contagi, che è previsto tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. Secondo Coldiretti, cresce il bisogno di assumere calorie, quindi il consiglio è di cominciare la giornata con una colazione energetica, a base di latte, miele o marmellata. O magari con uno yogurt: i cibi ricchi di elementi probiotici sono infatti particolarmente utili in questo periodo. Nel menu non devono mancare, poi, le verdure di stagione, soprattutto ricche di vitamina A (spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti…), utili per assumere sali minerali e vitamine, appunto. Via libera ... wired

