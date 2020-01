La crisi politica ed economica del Libano non conosce tregua (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una serie di violenti scontri tra dimostranti e forze di polizia, nella città di Beirut, ha provocato solo nella giornata di sabato il ferimento di circa 160 persone ed un ulteriore peggioramento della crisi che affligge il Libano. Le forze di sicurezza avevano impiegato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, prima che i tafferugli avessero luogo, per cercare di disperdere i manifestanti che si trovavano nei pressi del Parlamento nazionale. Un tentativo, quest’ultimo, che evidentemente non ha avuto successo e che ha poi causato una degenerazione del confronto tra le parti. Le proteste hanno colpito il Libano sin dal 17 ottobre e si sono rinforzate nel corso di questa settimana a causa dei ritardi che stanno impedendo la formazione di un nuovo esecutivo. I manifestanti accusano la classe politica libanese di aver trascinato il Libano nella peggiore crisi economica degli ultimi decenni ... it.insideover

