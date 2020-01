La Consulta ha bocciato il referendum elettorale. E ora? (Di lunedì 20 gennaio 2020) La proposta della Lega di abolire la componente proporzionale del Rosatellum è stata fermata stamattina dalla Corte Costituzionale di Giovanni Forti La Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di referendum sulla legge elettorale promossa dalla Lega. La proposta, avanzata da 8 consigli regionali di centrodestra (Liguria, Abruzzo, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Basilicata, Sardegna), aveva superato il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione a fine (...) - Politica / Legge elettorale, referendum, , Rosatellum, Germanicum feedproxy.google

