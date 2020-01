Klaudia Pepa: "Da Amici a fatina magica per Piero Chiambretti" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Andrea Conti La ballerina della quattordicesima edizione del talent show di Canale 5, oggi fa parte del cast di "CR4 – La Repubblica delle Donne", nei panni di una fatina davvero speciale. Klaudia Pepa è la protagonista della nostra rubrica "Gli ex di Amici" Nel 2015 Klaudia Pepa è stata una delle ballerine più amate di “Amici di Maria De Filippi”, tanto da arrivare fino in fondo in finale ed esser confermata come ballerina professionista, per l'edizione successiva. Klaudia nasce a Tirana, e fin da piccolissima nutre la passione per il ballo, tanto che inizia inizia a frequentare la sua prima scuola di danza a soli cinque anni. Notata da Piero Chiambretti, Klaudia, fa parte del cast della nuova edizione di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, che torna in onda su Rete 4 da mercoledì 22 gennaio. A Klaudia, grazie a una idea del conduttore e della produzione, sono state affidate ... ilgiornale

