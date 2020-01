Kingdom Hearts 3: Il DLC Re:Mind aggiunge nuove funzionalità (Di lunedì 20 gennaio 2020) A partire da questo mese sarà disponibile un nuovo DLC a pagamento per Kingdom Hearts 3 su PS4, mentre su Xbox One arriverà solo alla fine di Febbraio 2020. Il DLC in questione chiamato Re:Mind non aggiungerà solo contenuti inediti legati alla trama principale, con nuovi boss, keyblade ed altro ancora, ma anche funzionalità inedite che sono state svelate attraverso il sito web ufficiale. Scopriamo insieme di cosa si tratta. nuove funzionalità in arrivo per Kingdom Hearts 3 Le prime due funzionalità riguardano la modalità fotografica mentre la terza alcune opzioni incentrate sul combattimento. Partiamo prima di tutto da Data Greeting, la quale permetterà di scegliere non solo il personaggio ma anche l’ambientazione nelle foto, oltre l’espressione facciale, la posa e l’angolo di ripresa. La seconda ... gamerbrain

omniacrystallis : Square Enix ha pubblicato alcuni screenshot riguardanti la patch gratuita del gioco e il DLC Re:Mind. Ecco un'antep… - omniacrystallis : Mancano pochi giorni all’uscita di Kingdom Hearts III Re:Mind e nella versione giapponese del PS Store è stata aggi… -