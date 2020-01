Kiko Nalli pace fatta con Caterina Balivo: i dettagli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Kikò Nalli è stato ospite nel salotto televisivo di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo. Sembra che l’ex marito di Tina Cipollari e la celebre conduttrice avessero avuto un diverbio risalente al 2017, e da allora i loro rapporti sarebbero stati alquanto freddi. Ora che Kikò è tornato in uno dei programmi della conduttrice vorrà dire che i due hanno pace? Kikò Nalli e Caterina Balivo Fu lo stesso Kikò Nalli a svelare che nel 2017, durante la sua partecipazione a Detto Fatto, ebbe un diverbio all’interno della trasmissione che lo convinse a lasciare definitivamente il programma. Secondo l’hai stylist Caterina Balivo avrebbe espresso apertamente delle idee su un suo “taglio“, in netta contrapposizione con quelle di Kikò: “Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre. Io non metto becco sul ... notizie

zazoomnews : Kikò Nalli a Vieni da me racconta il dramma poco prima di sposare Tina Cipollari (Foto) - #Nalli #Vieni #racconta… - zazoomnews : Caterina Balivo Kikò Nalli si confessa a Vieni da Me. Rancori finiti - #Caterina #Balivo #Nalli #confessa - zazoomnews : Kikò Nalli parla di Tina a Vieni da me. Ambra Lombardo interviene - #Nalli #parla #Vieni #Ambra #Lombardo -