Juventus-Parma, il retroscena: “ecco il labiale di Dybala al momento della sostituzione” (Di lunedì 20 gennaio 2020) In attesa della partita di oggi tra Atalanta e Spal si è giocata la ventesima giornata valida per il campionato di Serie A, continua la marcia della Juventus che sta attraversando un momento veramente importante, il club bianconero ha vinto anche contro il Parma ed adesso i punti di vantaggio sull’Inter sono quattro. Altra prestazione di livello altissimo per Cristiano Ronaldo, il portoghese sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni e gol, anche nella partita di ieri CR7 ha realizzato una doppietta. La stagione dei bianconeri diventa sempre più interessante, il tecnico Sarri ha intenzione di allungare ulteriormente in classifica e nel frattempo si prepara anche per gli ottavi di finale di Champions League. Un altro simbolo di questa squadra è anche l’argentino Paulo Dybala, la Joya si è ripreso la Juventus, il calciatore riesce a dialogare benissimo con ... calcioweb.eu

