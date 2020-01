Juventus, infortunio Alex Sandro: escluse fratture al costato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alex Sandro non ce la farà a essere in campo mercoledì sera per la sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Roma ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. L'esito dei controlli diagnostici effettuati al "J Medical" nella giornata odierna hanno avuto esito positivo: sono state escluse fratture o lesioni costali. fanpage

