Junior Cally parteciperà a Sanremo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il passo indietro non sarà la Rai a farlo: Junior Cally resterà tra i 24 Campioni in gara al Festival di Sanremo, sarà presente all'Ariston il 4 febbraio. Il regolamento della rassegna non prevede infatti l'esclusione in corsa di un artista, salvo fatti di strettissima attualità, ovvero prossimi all'evento e tali da rendere obbligatoria una decisione radicale. È quanto si fa notare all'AGI in ambienti Rai all'indomani delle forti polemiche relative alla partecipazione del rapper romano, su cui sono piovute aspre critiche per un testo che risale a qualche anno fa e di colpo tornato d'attualità. E critiche sono piovute anche sull'azienda di viale Mazzini e sulla direzione artistica del Festival per la scelta operata; dal mondo della politica, specie da destra, sono venute sollecitazioni al servizio pubblico perché revochi la sua decisione. Ma così come è fatto, il regolamento non ...

